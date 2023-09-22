Кремль о сроках нахождения миротворцев в Азербайджане

Российские миротворцы продолжат работу в Карабахе, но о сроках их нахождения в этом регионе пока говорить рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока вряд ли это кто-то сможет сказать. Они (миротворцы) сейчас фактически находятся на территории Азербайджана.

Мы продолжаем наши контакты с Баку, миротворцы оказывают содействие и присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями. Пока в настоящий момент эта работа продолжается», - сказал Песков.