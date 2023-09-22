Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:22

В эти дни, наряду с темой Зангезурского коридора, международные СМИ пишут о новым торговом транспортном маршруте, соединяющим рынки Индии и Европы, предложенном на состоявшемся в Дели саммите G20. Этот маршрут, получивший название «Коридор Индия-Ближний Восток», проложен в обход Турции и предполагает транспортировку товаров в Европу через страны Ближнего Востока. Таким образом, если идея нового транспортного коридора будет реализована, то грузы из Азии в Европу будут доставляться не через Ирак и Турцию, а через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль.

Считается, что идея этого коридора, которую поддерживают США, направлена на ограничение влияние Китая в регионе. По данным The Financial Times, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, естественно, выступающий против нового транспортного коридора, поручил главе МИД Хакану Фидану искать альтернативные пути. Анкара пытается сохранить свою традиционную роль в транспортировке товаров из Азии в Европу. В частности, Хакан Фидан заявил газете о серьезных сомнениях, которые вызывают у экспертного сообщества логика и эффективность проекта «Торговый коридор Индия-Ближний Восток».

«Геополитические опасения экспертов выглядят сильнее, - отметил глава МИД Турции. - Торговые маршруты рассчитаны не только на торговлю, они возникают в результате геополитической конкуренции». Фидан также сообщил, что ведет по поручению президента Эрдогана интенсивные переговоры с Ираком, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами о разработке альтернативного торгового маршрута через Турцию, по которому грузы из Азии будут доставляться в иракский порт Беюк-Фав, оттуда, минуя десять регионов страны, направятся в Турцию и далее — в Европу. По словам Фидана, чтобы этот коридор заработал, необходимо проложить через территорию Ирака высокоскоростную железнодорожную линию протяженностью 1.200 километров. Он также добавил, что правительство Ирака готово взять на себя этот проект и, в случае достижения политических договоренностей, работы по предусмотренному Турцией альтернативному коридору, могут быть завершены к 2050 году.

Однако Financial Times со ссылкой на экспертов пишет, что реализация “иракского" коридора сопряжена с серьезными финансовыми рисками и угрозами безопасности. Как известно, нынешняя экономическая ситуация в Турции не позволяет инвестировать в этот коридор миллиарды долларов. Что же касается Ирака, то в этой стране наличествуют серьезные проблемы с безопасностью и инфраструктурой, которые, скорее всего, отпугнут потенциальных инвесторов. Тем не менее, напоминает британское издание, Турция является страной, «устанавливающей стратегическую связь между Западом и Востоком». Помимо этого, Анкара старается поддерживать прочные отношения как с США и Евросоюзом, так и с Россией и Китаем. То есть, проводит политику, которая периодически вызывает напряженность между Турцией и Западом. В этой связи следует напомнить, что военная интервенция России против Украины привела к радикальному изменению международных торговых путей и появлению новых транспортных маршрутов. На этом геополитическом фоне многократно возросла стратегическая значимость Азербайджана. Не случайно, ряд международных грузовых компаний отказались от российского маршрута и перенаправили грузопотоки через «Средний коридор», проходящий через Азербайджан.