Россия скоро выскажется по Армении

Москва в ближайшее время сделает заявление по целому ряду высказываний руководства Армении, которые вредят двусторонним отношениям, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Я могу сказать, что, безусловно, в Москве обратили внимание на целую серию несоответствующих действительности, это, во-первых, и идущих вразрез, и я бы сказала противоходом в отношении развития двусторонних отношений заявлений, которые были сделаны и премьер-министром Армении (Николом Пашиняном), и официальными представителями Еревана.

На это будет дан развернутый ответ в ближайшее время, буквально в считанные минуты будет опубликовано соответствующее заявление Министерства иностранных дел России», - сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к согражданам заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении.