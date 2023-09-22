ВСУ: в Крыму убит командующий Черноморским флотом

Силы специальных операций (ССО) Украины утверждают, что при ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября погибли 34 офицера и 105 российских военных получили ранения.

Среди погибших - командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. «Здание штаба не подлежит восстановлению», — говорится в сообщении ССО.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорили, что при ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе погибли не менее девяти российских военных.

Представители Сил спецопераций Украины также утверждают, что при ударе по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе 13 сентября безвозвратные потери российских сил составили 62 человека.