Первые танки Abrams в Украине обновлено 16:22
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие американских танков M1 Abrams в Украину в своем недавнем посте, подтверждая информацию, которую ранее распространило издание The New York Times.
«Хорошие новости от министра [обороны Рустема] Умерова. «Абрамсы» уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей», – написал президент Украины.
*** 14:50
Первые американские танки M1 Abrams, отправленные в субботу, прибыли в Украину, пишет The New York Times.
Точное количество прибывших танков не уточняется. Всего в рамках данной поставки Вашингтон обещал Киеву 31 танк.