Казахстан о выходе из ОДКБ
Армения и Казахстан не ведут переговоры о выходе из ОДКБ. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Ранее в сети распространялась информация о том, что Казахстан и Армения ведут переговоры о выходе из ОДКБ.
«Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры. Это не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели свое совещание. И там были обсуждены дальнейшие пути развития организации, какое взаимодействие в рамках этой организации. Поэтому мы работаем в этом направлении», — сказал Смадияров.
Он также сообщил, что Армения не запрашивала военной помощи Казахстана в урегулировании конфликта в Карабахе.