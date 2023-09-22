Казахстан о выходе из ОДКБ

Армения и Казахстан не ведут переговоры о выходе из ОДКБ. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Ранее в сети распространялась информация о том, что Казахстан и Армения ведут переговоры о выходе из ОДКБ.