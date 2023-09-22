Новая партия конфискованного оружия фото; видео
В селе Гызыл Кенгерли Агдамского района конфискованы танк, БМП, военное оборудование, значительное количество артиллерийских снарядов, противотанковые средства, минометы, оружие и боеприпасы различного калибра, принадлежавшие формированиям вооруженных сил Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям, сообщили в Минобороны.
«Конфискация оружия, боеприпасов и боевой техники в регионе продолжается», - отметили в ведомстве.
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