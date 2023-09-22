Бывший «секретарь совета безопасности» карабахских сепаратистов Виталий Баласанян не намерен покидать Карабах.

«Я родился в Карабахе 5 марта 1959 года в 08:00 утра... Я все еще живу здесь, и я буду продолжать жить здесь», - заявил Баласанян армянским СМИ.

Что касается военных, бывших чиновников и обычных граждан армянской национальности, покидающих Карабахский регион Азербайджана, то Баласанян сказал: «Давайте не будем об этом сейчас говорить, пусть каждый решает сам для себя. Кто уходит, тот уходит, остальные остаются. Каждый человек решает сам, где ему жить».

Он добавил, что решение каждого должно уважаться.