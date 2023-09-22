В Турции задержан израильский агент
Турецкий новостной сайт Sabah сообщает, что частный детектив Сельчук Кючюккая, задержанный в ходе операции турецкой разведки MİT, признался, что, работая в прокуратуре, предоставлял данные на «Моссад».
Отмечается, что с 2018 года Кючюккая собирал информацию по арабским гражданам, которая передавалась при личной встрече Кючюккая с представителями израильской разведки в европейских странах.
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