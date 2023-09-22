Жители поселка Газангюль Загатальского района Азербайджана пострадали от сильных наводнений и теперь с тревогой встретили известие об ожидающихся в следующие дни ливнях. Их дома, расположенные на берегу реки, находятся в постоянной опасности.

Из-за селевых потоков пришли в негодность три моста в поселках Джар и Газангюль.

Однако, по их словам, никаких мер по предотвращению наводнений не предпринимается.

С этим не согласился председатель Загатальского муниципалитета Нурали Ахмедов. Он сообщил haqqin.az, что местные дороги и мост уже восстановлены.

«В первую очередь восстановлен мост, отремонтирована дорога, чтобы было обеспечено транспортное сообщение. В поселке Газангюль 200 домов. Домов, расположенных у реки, немного», — рассказал Ахмедов, добавив, что в рамках предпринимаемых мер очищаются и русла рек.

«Приняты срочные меры по предотвращению паводков на реках Тала и Бекмез. Проведены работы по очистке русла с привлечением техники. Галька и камни, вывезенные из реки, были выстроены в виде вала вокруг реки, чтобы предотвратить наводнение», — сказал в свою очередь представитель ООО «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов.