Искренний диалог между Эрдоганом и Алиевым видео

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Нахчыван в рамках однодневного рабочего визита по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Эрдоган, отправившийся в Нахчыван из стамбульского аэропорта Ататюрк в 11:20, был торжественно встречен в аэропорту Ильхамом Алиевым.

Турецкий лидер во время спуска с трапа, указывая на дождливую погоду, пошутил: «Брат, у нас там горит, а у вас тут благодать».