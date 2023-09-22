Искренний диалог между Эрдоганом и Алиевым видео
Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Нахчыван в рамках однодневного рабочего визита по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Эрдоган, отправившийся в Нахчыван из стамбульского аэропорта Ататюрк в 11:20, был торжественно встречен в аэропорту Ильхамом Алиевым.
Турецкий лидер во время спуска с трапа, указывая на дождливую погоду, пошутил: «Брат, у нас там горит, а у вас тут благодать».
September 25, 2023
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