Венгрия выдвинула условие Украине

Агентство Reuters цитирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что пока Киев не вернет права закарпатским венграм, Будапешт не поддержит позицию Киева ни на одном международном форуме.

«Будапешт не будет поддерживать Киев ни в одном аспекте международных отношений, пока Украина не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», - сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не намерен поддерживать заявку Украины на вступление в Евросоюз, пока официальный Киев не начнет соблюдать требования венгерского меньшинства в Закарпатье.

Отношения двух стран испортились после принятия в Украине закона об образовании, который серьезно ограничил возможность обучения детей неукраинской национальности на своем языке.