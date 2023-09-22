Истязательницу Арифгызы назначили директором детского дома

Экс-заместитель главы Исполнительной власти Ленкорани Расиля Арифгызы, обвиняемая в физическом насилии в отношении девочки-подростка, назначена заведующей детского дома смешанного типа имени Османа Мирзоева в Ленкорани.

Арифгызы подтвердила haqqin.az эту информацию, отметив, что ее назначили за некие заслуги в прошлом. «Я 10 лет служила государству, мои заслуги учли и назначили на эту должность», - сказала она.

Бывший директор детского дома Мехрибан Сафарова была недавно освобождена от занимаемой должности.

Отметим, что детские дома находятся в подчинении районной исполнительной власти.

Ранее haqqin.az сообщал о том, что в отношении Арифгызы было возбуждено уголовное дело по факту физического насилия в отношении ученицы 9 класса городской школы-лицея № 4 имени В.Алиева в Ленкорани. Суд доказал вину женщины, приговорив ее к штрафу в размере 4 тыс. манатов. Арифгызы также лишилась должности первого заместителя главы ИВ Ленкорани.

Согласно материалам уголовного дела, под предлогом выдачи аттестата 14 июля 2022 года, на основании незаконного приказа Расили Арифгызы ее водитель доставил ученицу Гюнель Алиеву в дом чиновницы. Нарушив свои служебные полномочия, Расиля Арифгызы насильно отобрала у несовершеннолетней девочки мобильный телефон, получила доступ к ее личным данным и таким образом нанесла ущерб ее правам и законным интересам.