На территории Кельбаджарского района в очередной раз была обнаружена боевая техника, оружие и боеприпасы, принадлежащие соединениям вооруженных сил Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.

Конфискованные артиллерийские установки, военные транспортные средства различного назначения, ручные гранаты и другие боеприпасы были доставлены на сборный пункт на территории Кельбаджарского района.