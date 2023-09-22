Россия призналась, что не дала Армении проиграть

Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас, говорится в заявлении МИД России.

«Москва оказывала и продолжает оказывать братской Армении масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры.

Осенью 2020 года усилия именно Российской Федерации и лично президента Владимира Путина позволили не допустить полного поражения Армении. Если бы (премьер-министр Армении Никол) Пашинян согласился на перемирие неделями раньше, проигрыш был бы менее тяжелым.

Наконец, самоотверженная деятельность российских миротворцев в Карабахе, порой ценой собственной жизни, – прямое подтверждение сохраняющейся приверженности России выполнению своей крайне непростой миссии в интересах достижения мира между азербайджанским и армянским народами, о чем Пашинян предпочел умолчать», – отмечается в сообщении.