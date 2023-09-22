Алиев Эрдогану: Ваши заявления...

«Когда происходили эти события (антитеррористические мероприятия – ред.), Вы (президент Эрдоган – ред.) находились в США, в Нью-Йорке, участвовали в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Там, с самой высокой трибуны в мире вы сделали заявления, выражающие интересы азербайджанского государства. Вы сделали справедливые заявления, полностью основанные на международном праве: « Карабах – это земля Азербайджана!». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

Глава азербайджанского государства отметил, что это является и правдой, и в то же время полностью соответствует международному праву, а также это очередной братский шаг Турции.

Президент Алиев также отметил, что Шушинская декларация - декларация о союзничестве, подписанная два года назад, подняла отношения Азербайджана и Турции на новый уровень: «…И сейчас мы живем в очень активный период наших отношений по всем направлениям».