Ильхам Алиев: Это историческое событие

«В свое время мы с Вами (президентом Эрдоганом – ред.) заложили основу проекта TANAP и вместе открыли этот трубопровод. А сегодня мы запускаем процесс по строительству газопровода из Турции в Нахчыван, который является частью Азербайджана». Так, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

Глава государства указал, что «подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс - Нахчыван также является историческим событием. Уверен, что и этот проект будет успешно реализован и, таким образом, как одно из ответвлений Срединного коридора послужит интересам и Азербайджана, и Турции, и других стран».

Президент Алиев также отметил, что сделаны важные шаги по увеличению товарооборота между Азербайджаном и Турцией. В прошлом году его объем превысил 6 млрд долларов: «…Некоторое время назад мы поставили цель довести товарооборот до 15 млрд долларов. Тогда он составлял около 2 млрд долларов, но сейчас превысил 6 млрд долларов. Наверное, в ближайшем будущем мы достигнем этого уровня товарооборота».