Эрдоган: Нахчыван занимает особое место в отношениях с Азербайджаном

«Со времени моего последнего визита в 2008 году я с гордостью наблюдаю за развитием, достигнутым Нахчываном. Сегодня, в год столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сыгравшего огромную роль в достижении Нахчываном нынешнего уровня развития, я еще раз с уважением чту его память». Так сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Эрдоган указал, что турецко-азербайджанские отношения находятся на исключительном уровне: «Мы продолжаем деятельность по укреплению этих отношений и сотрудничества во всех сферах в соответствии с девизом «Одна нация - два государства».

Президент Турции отметил, что «Шушинская декларация, которую я подписал с моим братом Ильхамом, является поворотным моментом, который поднимает наши отношения на уровень союзнических», подчеркнув, что Нахчыван занимает особое место в отношениях с Азербайджаном в силу своей стратегической значимости на протяжении всей истории.

«Сегодня Нахчыван обладает огромным потенциалом с точки зрения экономики, транспорта и энергетики. С созданием региональных транспортных линий у нас появилась возможность полностью реализовать этот потенциал», - добавил он.

Говоря о проекте газопровода Ыгдыр – Нахчыван, президент Турции подчеркнул, что этот проект «углубит наше партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, а также будет способствовать энергетической безопасности Европы».