Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает обвиняемого в сожжении Корана
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам избивает в СИЗО мужчину, арестованного за сожжение Корана.
Тюрьму Адам Кадыров посещал вместе с отцом, который сегодня опубликовал видео избиения и похвалил сына.
«В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал. Уважаю его выбор», - заявил глава Чечни, публикуя ролик.
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