Противники Пашиняна снова на улицах Еревана
Протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана.
На площади уже собралось более 2 тыс. человек. Жители Армении продолжают заполнять территорию, передает ТАСС. Собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги.
Напротив центрального входа в здание правительства в несколько рядов расположилась полиция. Участники митинга собираются в центральной части площади у сцены, с которой лидеры протестного движения общаются с участниками митинга.