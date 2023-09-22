Список конфискованного у армянских боевиков оружия Минобороны Азербайджана заявляет...
Министерство обороны Азербайджана опубликовало список конфискованных в Карабахском регионе после завершения антитеррористических мероприятий локального характера боевой техники, оружия и боеприпасов.
По состоянию на 18:00 25 сентября конфисковано: стрелковое оружие и гранатометы - 797; артиллерийские орудия - 42; средства ПВО - 165; боеприпасы - 175 225; снаряжение и принадлежности - 1 440; оптические и другие приборы - 81; бронетехника - 22; автомобильная техника - 75; прицеп - 21.