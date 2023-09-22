Крупные российские компании попали под санкции США

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении пяти российских организаций, в частности против корпорации «ВСМПО-Ависма» — крупнейшего в России производителя титана. Об этом говорится в документе бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США.

В санкционный список также попали другие крупные российские промышленные компании. Всего в список ограничений на экспорт включены 28 предприятий. Помимо российских организаций, в него вошли десять компаний из Китая, три — из Финляндии, две — из Омана, пять — из Пакистана, одна — из ОАЭ.

Согласно сообщению бюро по вопросам промышленности и безопасности, данные организации действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

До начала российского вторжения в Украину корпорация «ВСМПО-Ависма» была одним из крупнейших поставщиков титана для авиастроительных компаний Boeing и Airbus.