В Габале местная одноименная команда принимала «Карабах». Чемпион победил со счетом 2:1. У агдамцев забивали Хамиду Кейта (2-я минута) и Нариман Ахундзаде (11-я). У «Габалы» на 75-й минуте отличился Лукас Африко.

Важно отметить, что в первом тайме на поле возникла потасовка. А началось все с удара, который нанес рукой колумбийскому защитнику «Карабаха» Кевину Медине игрок «Габалы» Айуб Аллаш.

Из-за действий марокканца с бельгийским паспортом на поле едва ли не возникла массовая драка. Медина ответил ему примерно таким же ударом. В конфликт вмешались другие футболисты, а также обе скамейки. Не остался в стороне и почти всегда спокойный главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, отвечавший на претензии тренерского штаба «Габалы».