Гурбан Гурбанов поучаствовал в потасовке и получил красную карточку Странное судейство в Габале; добавлено видео
Сегодня завершился 7-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Габале местная одноименная команда принимала «Карабах». Чемпион победил со счетом 2:1. У агдамцев забивали Хамиду Кейта (2-я минута) и Нариман Ахундзаде (11-я). У «Габалы» на 75-й минуте отличился Лукас Африко.
Важно отметить, что в первом тайме на поле возникла потасовка. А началось все с удара, который нанес рукой колумбийскому защитнику «Карабаха» Кевину Медине игрок «Габалы» Айуб Аллаш.
Из-за действий марокканца с бельгийским паспортом на поле едва ли не возникла массовая драка. Медина ответил ему примерно таким же ударом. В конфликт вмешались другие футболисты, а также обе скамейки. Не остался в стороне и почти всегда спокойный главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, отвечавший на претензии тренерского штаба «Габалы».
Главный судья матча Эльчин Масиев сначала показал Аллашу и Медине по желтой карточке, но затем после просмотра видеоповтора почему-то решил удалить Медину, а зачинщика Аллаша оставить на поле. Странное решение!
Также желтую получил Гурбан Гурбанов, а Расим Рамалданов из тренерского штаба «Габалы» был удален.
Впрочем, и Гурбанов не досидел на скамейке запасных до конца матча. В концовке он получил вторую желтую карточку, так как был недоволен действиями судьи. Как сообщил после матча сам Гурбан Гурбанов, это его вторая красная карточка в тренерской карьере.
«Порой не получается сдержать эмоции, - заявил наставник в эфире CBC Sport. - Когда футболисты спорят друг с другом на поле, мы не вмешиваемся. Но когда на моих игроков кто-то идет со скамейки, я не могу сдержать эмоций. Я поспорил с тренером соперников, который пошел на нашего футболиста».
По итогам матча также стоит отметить голкипера «Карабаха» Андрея Лунева, не раз спасавшего оставшуюся в меньшинстве команду.
Результаты других матчей 7-го тура: «Сумгаит» - «Туран-Товуз» - 0:0, «Зиря» - «Нефтчи» - 1:1, «Сабах» - «Кяпяз» - 2:2, «Сабаил» - «Араз-Нахчыван» - 1:0.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 16 очков (7 матчей)
2. «Сабаил» - 13 (7)
3. «Карабах» - 13 (7)
4. «Туран-Товуз» - 11 (7)
5. «Араз-Нахчыван» - 10 (7)
6. «Нефтчи» - 9 (7)
7. «Сумгаит» - 8 (6)
8. «Сабах» - 5 (6)
9. «Кяпяз» - 5 (7)
10. «Габала» - 4 (7).