Российский министр Пашиняну: Американцам нет дела до Армении и армян

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в понедельник, 25 сентября, в Ереван. Согласно сообщению пресс-службы армянского Кабмина, у него состоялась встреча с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Премьер-министр Никол Пашинян… подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу между МВД двух стран в борьбе с преступностью и на других направлениях», - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба российского ведомства сообщила, что Колокольцев в ходе встречи с Пашиняном заявил, что Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию с Южного Кавказа.

«Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию с Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои рецепты для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество. Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян», - сказал Колокольцев.