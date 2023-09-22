Буданов назвал главные цели украинских атак

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что одной из главных целей ударных беспилотников на территории России стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые работают на ракетостроение.

По словам главы украинской разведки, которые приводят украинские СМИ, треть всех заводов, которые заняты в этой сфере, расположены в европейской части России. Следовательно, они являются досягаемыми целями для дронов. В частности, в последние недели был поражен завод по производству электроники для ракет «Кремний-ЭЛ», находящийся в Брянске. Кроме того, под удар попал Редкинский опытный завод по производству компонентов ракетного топлива. По предприятию, расположенному в Тверской области РФ, ударили 13 сентября.

Буданов подчеркнул, что на российских объектах можно увидеть одну деталь – все они работают на российский ВПК: «Мы когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения».