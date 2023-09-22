В Госдепе знают, что необходимо Азербайджану и Армении

Важно, чтобы Азербайджан и Армения достигли прочного мирного соглашения. Об этом сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Это то, что мы продвигали в течение некоторого времени. Мы публично заявили, что мирное соглашение находится в пределах досягаемости», - сказал Миллер.

Он указал, что Азербайджану и Армении необходимо в конечном итоге преодолеть разрыв между собой.