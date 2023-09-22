В Госдепе знают, что необходимо Азербайджану и Армении
Важно, чтобы Азербайджан и Армения достигли прочного мирного соглашения. Об этом сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.
«Это то, что мы продвигали в течение некоторого времени. Мы публично заявили, что мирное соглашение находится в пределах досягаемости», - сказал Миллер.
Он указал, что Азербайджану и Армении необходимо в конечном итоге преодолеть разрыв между собой.
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