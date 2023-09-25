Оптимистичное заявление Москвы по переговорам Баку и Ханкенди

Москва рассчитывает на стабилизацию обстановки по итогам переговоров между представителями Баку и Ханкенди, а также ожидает вскоре восстановить реализацию трехсторонних договоренностей 2020-2022 года между Азербайджаном, Арменией и Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«При непосредственном участии командования Российского миротворческого контингента (РМК) состоялось два раунда переговоров между представителями Баку и Ханкенди. В числе первоочередных задач этих контактов - вопросы демилитаризации, восстановления мирной жизни и обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха», - сказали в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что по итогам позитивных результатов этого процесса в Москве рассчитывают на скорейшее возобновление работы по реализации комплекса договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России 2020-2022 годов, «включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора и развитие гуманитарных контактов».