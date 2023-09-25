Лукашенко поставил запрет белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», который запрещает гражданам Беларуси ввозить, хранить, продавать, изготавливать и пользоваться беспилотниками.

Любое использование гражданских дронов разрешается только организациям и юридическим лицам для их «предпринимательской и профессиональной деятельности». Для этого им нужно получить разрешение у департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси.

У жителей Беларуси есть шесть месяцев на то, чтобы продать уже имеющиеся у них беспилотники организациям или передать их на хранение в «уполномоченную организацию, определенную правительством».