В России раскритиковали избиение заключенного сыном Кадырова

News.ru пишет, что Попов не согласился с методами Кадырова-младшего в отношении подозреваемого и заявил, что бить людей незаконно.

Депутат Госдумы, телеведущий, пропагандист Евгений Попов в своем Telegram-канале отреагировал на видео, где сын главы Чечни Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана.

«Избивать людей нельзя. Это незаконно. Наказание для преступника назначает суд. И только суд», - заявил Попов.

Аналогичного мнения придерживается и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, который назвал произошедшее беззаконием. По его словам, все граждане России, включая сына главы Чечни Адама Кадырова, должны быть равны перед законом.

В то же время депутат Госдумы Адам Делимханов поддержал действия сына Кадырова. Он уверен, что такое поведение правильное и справедливое. Делимханов заявил, что жители Чечни не позволят оскорблять свои святыни и заставят нести ответственность каждого, кто совершит подобное деяние.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что направит запрос в правоохранительные органы по факту избиения сыном главы Чечни Никиты Журавеля.

Меркачева заявила, что «по сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет».

Глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии Baza по поводу ролика избиения Журавеля сказал: «Первое — я думаю, что сжигание Корана это, безусловно, серьезное преступление… Второе — есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Эти правила должны соблюдаться. И третье, что я думаю — суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана».

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде. Следствие обвиняет его в том, что он за вознаграждение в десять тысяч рублей от украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде и передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины. После задержания Журавеля отправили в СИЗО в Чечне. Как объяснял Следственный комитет РФ, передать дело в Чечню было решено, в частности, из-за «многочисленных обращений» жителей республики с просьбой «признать их потерпевшими». В середине августа Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров.