Ракетная атака на Севастополь

Вечером 25 сентября в Севастополе объявили воздушную тревогу. По словам «губернатора» Михаила Развожаева, город подвергся ракетной атаке.

Силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. На время опасности в Севастополе приостановили работу общественного транспорта, в том числе морского. Также в это время было временно перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту в Керченском проливе. Спустя час воздушная тревога была снята.

Украинские телеграм-каналы со ссылкой на свои источники писали о взрывах в районе Джанкоя на севере Крыма. Также сообщалось, что с крымских аэродромов была поднята в воздух почти вся российская авиация, чтобы не стать мишенью для летящих ракет.