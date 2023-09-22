Армянский лоббист Менендес оправдывается

Американский сенатор-демократ, известный армянский лоббист и азербайджанофоб Роберт Менендес, которому на прошлой неделе предъявили обвинения в коррупции, заявил, что изъятые у него дома сотни тысяч долларов наличными были сняты им ранее со счета на случай чрезвычайной ситуации.

«За 30 лет я снял тысячи долларов наличными с моего личного накопительного счета, я хранил эти деньги на случай экстренной ситуации», - приводит Интерфакс слова Менендеса.

Сенатор утверждает, что «это были деньги, снятые с моего личного сберегательного счета: речь идет о моих доходах, которые я законно получал на протяжении 30 лет».