Как сообщает корреспондент haqqın.az, в середине 2020 года Салаев отправился в Идлиб для участия в боевых действиях в Сирии. Там он присоединился к незаконному вооруженному формированию «Тайфатул Мансура» и до конца 2021 года участвовал в боях.

Обвиняемый не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он заявил, что в 2010 году вместе с третьей женой и ребенком отправился в Дубай, после в Александрию, а затем Каир для учебы в университете. Будучи в Египте, узнал, что его вторая супруга забрала детей и уехала в Сирию.

По показанию Салаева, он отправился в Сирию, чтобы привезти членов своей семьи в Каир. Однако, добравшись до города Алеппо, разрушенного в результате войны, он не нашел свою семью. Из-за того, что дом, в котором он жил, разбомбили и все его документы были уничтожены, Салаев был вынужден отправиться в район, где находились повстанцы. И только после того, как Алеппо был взят сирийской армией, Салаев приехал в район Латакия, где остался жить.

По его словам, в этом районе проживали азербайджанцы, к которым он поехал погостить. «Абу Мухаммед» заявил, что попал в плен и вывезен из страны в результате нападения на этот район боевиков «Аль-Каида».

Бывшая жена Шахина Салаева в своих показаниях рассказала, что прожила с ним 13 лет, но расстались, так как Салахов ударился в радикальный ислам. Из-за неопределенности местонахождения в течение 5 лет суд признал его умершим.

Вместе с «Абу Мухаммедом» также были допрошены находящиеся в тюремном заключении еще несколько членов вооруженной группировки «Тайфатул Мансура», отправившиеся в Идлиб для защиты этого района от вооруженной группировки «Джебхат ан-Нусра». Они рассказали, что потерпели поражение в бою, который произошел примерно 28 октября 2021 года, когда «Джебхат ан-Нусра» атаковала их группировку. Несколько членов группировки были убиты, оставшиеся в живых были взяты в плен и содержались под надзором «Джебхат ан-Нусра» в городе Даркуш к западу от Идлиба.

Шахин Салаев был задержан Службой госбезопасности и доставлен в Азербайджан в 2023 году. В ходе следствия выяснилось, что Салаев, имевший 10-летний боевой опыт на сирийско-иракской территории, постановлением Сураханского районного суда в 2016 году был признан погибшим в ходе вооруженных конфликтов за рубежом.

Суд приговорил Салаева к 7 годам лишения свободы.