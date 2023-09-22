Канадская еврейская группа CIJA после этого заявила, что глубоко обеспокоена тем, что в парламенте чествовали ветерана нацистской дивизии, участвовавшей в геноциде евреев. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться.

BBC информирует, что 98-летний Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября. Рота заявил, что тот был героем, после чего зал поприветствовал его бурными аплодисментами.

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за чествование украинца, который служил в нацистском подразделении во время Второй мировой войны.

В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях.

В CIJA, отвечая на его слова, заявили: «Мы ценим принесенные извинения. Надлежащая проверка необходима, чтобы гарантировать, что такой неприемлемый инцидент не повторится снова».

Лидер канадской оппозиции, консерватор Пьер Пуальевр считает, что премьер-министр Джастин Трюдо также несет ответственность за инцидент и должен принести извинения. В офисе Трюдо, который возглавляет Либеральную партию, заявили, что решение пригласить Хунку было принято только офисом спикера, а его извинения «были правильным поступком».

Во время Второй мировой войны приглашенный в парламент Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия «Галичина» — добровольческом подразделении, состоящем в основном из этнических украинцев под нацистским командованием. Членов дивизии обвиняют в убийстве мирных польских и еврейских граждан, хотя трибунал не признал ее виновной в каких-либо военных преступлениях. Перед капитуляцией западным союзникам в 1945 году подразделение было переименовано в Первую украинскую дивизию.

Доминик Арель, заведующий кафедрой украинистики в Оттавском университете, рассказал CBC News, что подразделение, в котором служил Хунка, привлекло тысячи украинских добровольцев, многие из которых присоединились к ним в надежде добиться независимости Украины.

Трибунал в Нюрнберге не доказал причастность СС «Галичины» к военным преступлениям, юридических претензий к ним в новых странах не было.