Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что часть техники, переданной Германией Украине, была устаревшей или неисправной. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

«Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», – уточнила Бербок.

Она также добавила, что Берлин рассматривает возможность передачи Киеву тактических ракет Taurus, однако перед этим необходимо убедиться в их работоспособности. По словам министра, если Германия планирует в будущем передавать Украине какую-либо технику – она должна работать.

Ранее Украина отказалась принимать десять переданных Германией танков Leopard 1A5 из-за их неисправности.