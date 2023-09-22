Собчак поговорила с Кадыровым: «Живой, здоровый, энергично ел орешки»

Российская журналистка Ксения Собчак сообщила, что пообщалась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, слухи о смерти которого активно распространялись в последние недели.

«Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью», - такими словами передает Собчак свои впечатления от разговора главой Чечни.

Поводом для разговора стало видео, которое Кадыров выложил у себя в Telegram-канале, где его сын избивает человека в СИЗО. Кадыров, по словам Собчак, сказал ей, что о нем она может писать, что угодно, а о семье нельзя.

«Редакцию из России пока вывозить не буду, но загранпаспорта уже все подготовили», - написала Собчак.