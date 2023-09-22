Украинский эксперт назвал три урока для Киева по ситуации в Азербайджане

По мнению Данилова, интересным для Украины является первый урок, «когда Азербайджан отказал в какой-либо субъектности»: «То есть у нас есть особые районы Донецкой и Луганской области. И понятно, что в случае освобождения там будет военная администрация, без никакого особого статуса самоуправляющегося».

Второй урок касается Крыма и ситуации с теми людьми, которые должны уехать после возвращения полуострова. «Я уже сейчас предвижу шквал критики в отношении Украины, когда мы скажем, что все, кто приехал в Крым после 2014 года, должны уехать. Это наше однозначное требование. На примере Карабаха мы сейчас видим, какой критике подвергается Азербайджан. Когда армяне, которые не соглашаются стать гражданами Азербайджана, уезжают из Карабаха и обвиняют Баку в «геноциде». Но, извините, если люди не желают быть гражданами этой страны, почему они там должны оставаться, если мы признаем территориальную целостность. Та самая дискуссия, я предвижу, будет по Крыму. Это от 700 тысяч по средней оценке, от 500 тысяч минимальная, а 1 млн максимальное (число людей - УНИАН)», - отметил аналитик.

Данилов добавил, что в случае Карабаха речь идет о тех армянах, которые «не соглашаются брать азербайджанский паспорт, не соглашаются быть азербайджанскими гражданами»: «Вне зависимости когда они приехали, родились ли они… в Шуше или других населенных пунктах Карабаха. Но, когда придет момент деоккупации Крыма, претензии к нам будут те же самые, ровно от тех же самых людей, что и сейчас к Азербайджану по этому поводу».

Третий урок, который дает Азербайджан, по мнению украинского эксперта, касается отказа от любого внешнего вмешательства: «…Простая истина, как обустраивать, какое будет территориальное устройство, какие будут формы управления и самоуправления в Крыму, мы будем без участия «хороших русских», плохих русских. Это еще один урок, который нам надо взять из ситуации в Карабахе».