Северная Корея открывается миру
Северная Корея впервые позволит въезд в страну иностранцам с момента закрытия границ с начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что при въезде в страну иностранцы должны пройти двухдневный карантин, при этом издание отмечает, что в СМИ Северной Кореи не было сообщений об этом шаге.
Издание отмечает, что власти Северной Кореи постепенно ослабляют введенные почти четыре года назад пограничные ограничения: в июле было разрешено посещение страны высокопоставленным делегациям из Китая и России, а в августе КНДР отправила коммерческие самолеты в Пекин и Владивосток для возвращения дипломатов, студентов и рабочих, находившихся за границей из-за пограничных ограничений.
Отмечается также, что решение Ким Чен Ына о закрытии границ затормозило ту небольшую торговлю, которую могло вести находящееся под жесткими санкциями государство, и это привело к сокращению экономики. Кроме того, политика изоляционизма привела к ограничению развития международного туризма в стране.