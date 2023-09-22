Северная Корея открывается миру

Северная Корея впервые позволит въезд в страну иностранцам с момента закрытия границ с начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что при въезде в страну иностранцы должны пройти двухдневный карантин, при этом издание отмечает, что в СМИ Северной Кореи не было сообщений об этом шаге.