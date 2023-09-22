Какие документы подписали Азербайджан и Турция

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали «Протокол о намерениях относительно проекта железной дороги Карс - Нахчыван между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».

Как уже сообщалось, в понедельник, 25 сентября, после церемонии закладки фундамента газопровода Ыгдыр - Нахчыван были подписаны азербайджано-турецкие документы.

«Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики по строительству в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики жилых зданий, начальной школы, детского сада и культурного центра» подписали председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мехмет Озхасеки.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики в области передачи электроэнергии, произведенной из источников возобновляемой энергии в Азербайджанской Республике и Турецкой Республике» подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.