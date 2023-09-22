В последние дни подобного рода призывы все чаще звучат в стенах Европарламента, Конгресса США, а также ряда других западных институций.

«Многие полагают, что восстановление полного суверенитета над Карабах ом, достигнутое Азербайджаном военным путем, осложнит эти мирные переговоры, - пишет, в частности, европейский блогер. - Однако вполне вероятно, что благодаря встрече в Гранаде, Баку сможет добиться окончательного мира, поскольку переход Карабах а под полный контроль Азербайджана будет воспринят как факт, произошедший за столом переговоров. Так что, крупным государствам, имеющим интересы на Южном Кавказе, придется принять этот факт и мириться с ним».

Бреда напомнила, что в начале следующего месяца президент Совета Европы Шарль Мишель выступит посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией, которые должны пройти в испанской Гранаде.

Вопреки им, Элиас Феррар Бреда, европейский блогер, освещающая темы глобальной экономики и «зеленой» энергетики , которая работала ранее на такие авторитетные издания, как Le Monde, Le Monde Diplomatique и The European, пишет в статье для журнала Forbes, что после полного освобождения Карабах а, объемы торгово-экономических отношений Азербайджана с Европейским Союзом будут только возрастать.

Элиас Феррар Бреда также напоминает, что, после военного вторжения России в Украину, для Европы, находящейся в перманентном поиске альтернативных источников энергии, Азербайджан является одним из наиболее стабильных поставщиков природного газа, не говоря уже о том, что улучшение контактов между Брюсселем и Баку считается «личным проектом» президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в июле прошлого года посетила Баку, где подписала соглашение об удвоении транспортировки газа в Европу через Южный газовый коридор.

Бреда уточняет, что по этому соглашению, начиная с 2027 года, Азербайджан будет ежегодно поставлять на европейский рынок 20 миллиардов кубометров газа, что составит 18 процентов годовой потребности ЕС.

Кроме того, в период пребывания фон дер Ляйен в азербайджанской столице, было объявлено и о других энергетических проектах, касающихся солнечной энергии и водорода, в которых заинтересован Евросоюз.

«Многие европейские и американские энергетические компании ожидают безопасности своих инвестиций и, вероятно, выступают за окончательное прекращение армяно-азербайджанского конфликта, - пишет в завершении статьи Элиас Феррар Бреда. – В Азербайджане активно работают такие компании, как BP (Великобритания), Equinor (Норвегия), ExxonMobilХОМ (США) и TotalEnergies (Франция).

В 2020 году президент РФ Владимир Путин выступил посредником в соглашении между Арменией и Азербайджаном, после чего российские войска поддерживали мир и у Москвы, в основном, были хорошие отношения с обеими кавказскими государствами. Однако из-за войны в Украине у России нет сегодня лишних военных, дипломатических и экономических ресурсов. Более того, с момента обретения независимости в 1990-х годах Азербайджан рос экономически и демографически намного быстрее, чем Армения. Время сыграло на стороне Баку, и президент Алиев воспользовался моментом. Так что, на данный момент весьма маловероятно, что какая-либо крупная держава, помимо слов осуждения, вмешается в ситуацию, сложившуюся на Южном Кавказе».