«Алиев воспользовался моментом. Крупные державы не вмешаются» Элиас Феррар Бреда парирует критикам Азербайджана
Восстановление полного суверенитета над Карабахом, достигнутого Азербайджаном в ходе оперативных антитеррористических мер, усилило в проармянских кругах на Западе призывы ввести против Баку экономические санкции.
В последние дни подобного рода призывы все чаще звучат в стенах Европарламента, Конгресса США, а также ряда других западных институций.
Вопреки им, Элиас Феррар Бреда, европейский блогер, освещающая темы глобальной экономики и «зеленой» энергетики, которая работала ранее на такие авторитетные издания, как Le Monde, Le Monde Diplomatique и The European, пишет в статье для журнала Forbes, что после полного освобождения Карабаха, объемы торгово-экономических отношений Азербайджана с Европейским Союзом будут только возрастать.
Бреда напомнила, что в начале следующего месяца президент Совета Европы Шарль Мишель выступит посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией, которые должны пройти в испанской Гранаде.
«Многие полагают, что восстановление полного суверенитета над Карабахом, достигнутое Азербайджаном военным путем, осложнит эти мирные переговоры, - пишет, в частности, европейский блогер. - Однако вполне вероятно, что благодаря встрече в Гранаде, Баку сможет добиться окончательного мира, поскольку переход Карабаха под полный контроль Азербайджана будет воспринят как факт, произошедший за столом переговоров. Так что, крупным государствам, имеющим интересы на Южном Кавказе, придется принять этот факт и мириться с ним».
Элиас Феррар Бреда также напоминает, что, после военного вторжения России в Украину, для Европы, находящейся в перманентном поиске альтернативных источников энергии, Азербайджан является одним из наиболее стабильных поставщиков природного газа, не говоря уже о том, что улучшение контактов между Брюсселем и Баку считается «личным проектом» президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в июле прошлого года посетила Баку, где подписала соглашение об удвоении транспортировки газа в Европу через Южный газовый коридор.
Бреда уточняет, что по этому соглашению, начиная с 2027 года, Азербайджан будет ежегодно поставлять на европейский рынок 20 миллиардов кубометров газа, что составит 18 процентов годовой потребности ЕС.
Кроме того, в период пребывания фон дер Ляйен в азербайджанской столице, было объявлено и о других энергетических проектах, касающихся солнечной энергии и водорода, в которых заинтересован Евросоюз.
«Многие европейские и американские энергетические компании ожидают безопасности своих инвестиций и, вероятно, выступают за окончательное прекращение армяно-азербайджанского конфликта, - пишет в завершении статьи Элиас Феррар Бреда. – В Азербайджане активно работают такие компании, как BP (Великобритания), Equinor (Норвегия), ExxonMobilХОМ (США) и TotalEnergies (Франция).
В 2020 году президент РФ Владимир Путин выступил посредником в соглашении между Арменией и Азербайджаном, после чего российские войска поддерживали мир и у Москвы, в основном, были хорошие отношения с обеими кавказскими государствами. Однако из-за войны в Украине у России нет сегодня лишних военных, дипломатических и экономических ресурсов. Более того, с момента обретения независимости в 1990-х годах Азербайджан рос экономически и демографически намного быстрее, чем Армения. Время сыграло на стороне Баку, и президент Алиев воспользовался моментом. Так что, на данный момент весьма маловероятно, что какая-либо крупная держава, помимо слов осуждения, вмешается в ситуацию, сложившуюся на Южном Кавказе».