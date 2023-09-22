Армения, «покинутая» своим традиционным союзником Россией, отчаянно ищет новых покровителей. Однако ни Иран, ни США, ни Франция оказывать Еревану желаемый уровень поддержки (современное оружие, гарантии безопасности и так далее) не намерены и ограничиваются политическими заявлениями, которых для «спасения» Армении явно недостаточно.

А вот Индия, которая до 44-дневной войны вообще не имела связей с регионом Южного Кавказа, полна решимости заполнить опустевшую нишу союзников Армении. В отличие от Тегерана, Вашингтона и Парижа, Нью-Дели не стал ограничиваться декларациями, и подписал с Ереваном соглашения о поставке вооружений и военной техники на сотни миллионов долларов.

В данный момент военно-промышленные компании Индии продолжают выполнять свои обязательства по заключенным контрактам. Кроме того, между Индией и Арменией полным ходом идут политико-дипломатические консультации.