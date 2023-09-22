Авиабаза Индии в Армении горячая тема
Армения, «покинутая» своим традиционным союзником Россией, отчаянно ищет новых покровителей. Однако ни Иран, ни США, ни Франция оказывать Еревану желаемый уровень поддержки (современное оружие, гарантии безопасности и так далее) не намерены и ограничиваются политическими заявлениями, которых для «спасения» Армении явно недостаточно.
А вот Индия, которая до 44-дневной войны вообще не имела связей с регионом Южного Кавказа, полна решимости заполнить опустевшую нишу союзников Армении. В отличие от Тегерана, Вашингтона и Парижа, Нью-Дели не стал ограничиваться декларациями, и подписал с Ереваном соглашения о поставке вооружений и военной техники на сотни миллионов долларов.
В данный момент военно-промышленные компании Индии продолжают выполнять свои обязательства по заключенным контрактам. Кроме того, между Индией и Арменией полным ходом идут политико-дипломатические консультации.
К примеру, когда Азербайджан проводил 24-часовую антитеррористическую операцию, восстанавливая полный суверенитет над Карабахом, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встречался в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром, с которым обсуждал «пути обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе». А ранее ВВС Индии назначили своего военного атташе в Ереване.
В данный момент на повестке дня возникла идея размещения в Армении базы ВВС Индии, принадлежащая Рананджу Ананду, председателю общественной организации «Индо-армянская дружба».
Ананд считает, что такая необходимость обусловлена настойчивостью Турции, проявляемой в открытии Зангезурского коридора, что по словам Ананда «не будет хорошей новостью» для Индии.
«Этот проект призван активизировать пантуркестанский маршрут, ведущий непосредственно к воротам Кашмира, - написал Ранандж Ананд в сети Х (бывший Твиттер). - Угрозу безопасности Индии создает тройка Пакистан-Турция-Азербайджан. Пришло время подумать об индийской военной/авиационной базе в Армении».
Реакция военно-политических кругов Армении на эту идею пока не последовала – судя по всему, для Еревана на данный момент это далеко не самый актуальный вопрос. В то же время, напрашивается вывод, что предложение Рананджа Ананда обсуждается в военно-политических кругах Дели, что в очередной раз подтверждает растущие геополитические амбиции Индии в отношении Южного Кавказа.