Авиабаза Индии в Армении горячая тема

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az

Армения, «покинутая» своим традиционным союзником Россией, отчаянно ищет новых покровителей. Однако ни Иран, ни США, ни Франция оказывать Еревану желаемый уровень поддержки (современное оружие, гарантии безопасности и так далее) не намерены и ограничиваются политическими заявлениями, которых для «спасения» Армении явно недостаточно.

А вот Индия, которая до 44-дневной войны вообще не имела связей с регионом Южного Кавказа, полна решимости заполнить опустевшую нишу союзников Армении. В отличие от Тегерана, Вашингтона и Парижа, Нью-Дели не стал ограничиваться декларациями, и подписал с Ереваном соглашения о поставке вооружений и военной техники на сотни миллионов долларов.

В данный момент военно-промышленные компании Индии продолжают выполнять свои обязательства по заключенным контрактам. Кроме того, между Индией и Арменией полным ходом идут политико-дипломатические консультации.

"Угрозу безопасности Индии создает тройка Пакистан-Турция-Азербайджан. Пришло время подумать об индийской военной/авиационной базе в Армении". Об этом заявляет Ранандж Ананд

К примеру, когда Азербайджан проводил 24-часовую антитеррористическую операцию, восстанавливая полный суверенитет над Карабахом, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встречался в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром, с которым обсуждал «пути обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе». А ранее ВВС Индии назначили своего военного атташе в Ереване.

В данный момент на повестке дня возникла идея размещения в Армении базы ВВС Индии, принадлежащая Рананджу Ананду, председателю общественной организации «Индо-армянская дружба».

Ананд считает, что такая необходимость обусловлена настойчивостью Турции, проявляемой в открытии Зангезурского коридора, что по словам Ананда «не будет хорошей новостью» для Индии.

«Этот проект призван активизировать пантуркестанский маршрут, ведущий непосредственно к воротам Кашмира, - написал Ранандж Ананд в сети Х (бывший Твиттер). - Угрозу безопасности Индии создает тройка Пакистан-Турция-Азербайджан. Пришло время подумать об индийской военной/авиационной базе в Армении».

Реакция военно-политических кругов Армении на эту идею пока не последовала – судя по всему, для Еревана на данный момент это далеко не самый актуальный вопрос. В то же время, напрашивается вывод, что предложение Рананджа Ананда обсуждается в военно-политических кругах Дели, что в очередной раз подтверждает растущие геополитические амбиции Индии в отношении Южного Кавказа.