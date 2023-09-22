Россия ставит на Андраника Теваняна? или где найти 100 тысяч человек для свержения Пашиняна
Уличные протесты, инициированные армянской оппозицией с целью использовать основательно затрепанную «карабахскую карту», чтобы свергнуть Никола Пашиняна, не достигли ожидаемых масштабов.
Количество людей, выходящих ежедневно на улицы Еревана, не растет, и колеблется в пределах нескольких тысяч. Однако организаторы не унывают, уверяя общественность, что ищут и обязательно найдут способы увеличить армию протестующих до 100 тысяч человек.
Накануне, 25 сентября, «красные береты» (спецподразделения полиции) без труда справились с отдельными группами демонстрантов, которые проводили на улицах Еревана акции неповиновения, останавливая движение на дорогах и пытаясь парализовать работу государственных структур.
По данным армянских СМИ, действия спецназа против демонстрантов принимают все более решительный и даже агрессивный характер, что подтверждает растущее число арестованных.
Эдуард Шармазанов, экс-вице-спикер парламента Армении и член партии бывшего президента Сержа Саргсяна, утверждает, что с утра «красные береты» задерживали даже тех, кто не участвовал в протестах, а просто наблюдал за ними со стороны. При этом Шармазанов выразил сожаление, что на призыв оппозиционного Национального комитета откликнулось «недостаточное число» людей.
«Если к нам присоединятся 100 тысяч человек, то это позволит свергнуть Никола», - добавил оппозиционер.
Но где оппозиция найдет эти самые сто тысяч и как выведет их на улицы? Тех, кто правил Арменией до прихода к власти Пашиняна, в стране презирают еще больше, чем нынешнего премьер-министра. В такой ситуации явно недостаточно агрессивной информационной и разведывательно-диверсионной поддержки, которую оказывает армянской оппозиции Россия. Даже наплыв карабахских армян пока не способен усилить в Ереване волную протестов. Ибо у «национальных спасителей», состоящих из «прошлых», нет реальной альтернативы для выхода Армении и армянского общества из состояния нынешней национальной катастрофы, а их основной лозунг - «Спасение Армении – в свержении Никола» - не работает.
Вдобавок, у оппозиции нет лидера, фигура которого могла быть сопоставимой с личностью Пашиняна. А когда нет ни привлекательной идеи, ни харизматичного лидера, способного повести за собой массы, на что может рассчитывать оппозиция?
Правда, иногда альтернативой премьеру называют Андраника Теваняна, довольно популярного в армянском обществе депутата от оппозиции, считающегося одним из наиболее заметных политиков «нового поколения». Но имя Теваняна пока никак не увеличивает число протестующих.
«Процесс представления будущего премьер-министра имеет свою логику, - говорит сам Теванян. - При участии широких масс общественности и смена произойдет, и кандидатура премьер-министра будет представлена».
Тем не менее, даже с учетом вышесказанного, делать выводы о том, что протесты в Армении сами по себе сойдут на нет и в итоге потерпят очередную неудачу, еще слишком рано. Прежде всего, потому что ставки на свержение Никола Пашиняна подняты на сей раз достаточно высоко. И если мирных средств для достижения этой цели окажется недостаточно, то, не исключено, в ход пойдут вооруженные провокации, теракты, диверсии и другие «апробированные» методы создания массового хаоса.
На фоне информации о том, что в Армению тайно направлена большая группа российских наемников, такое развитие событий представляется вполне вероятным.