или где найти 100 тысяч человек для свержения Пашиняна

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:21

Уличные протесты, инициированные армянской оппозицией с целью использовать основательно затрепанную «карабахскую карту», чтобы свергнуть Никола Пашиняна, не достигли ожидаемых масштабов. Количество людей, выходящих ежедневно на улицы Еревана, не растет, и колеблется в пределах нескольких тысяч. Однако организаторы не унывают, уверяя общественность, что ищут и обязательно найдут способы увеличить армию протестующих до 100 тысяч человек.

Накануне, 25 сентября, «красные береты» (спецподразделения полиции) без труда справились с отдельными группами демонстрантов, которые проводили на улицах Еревана акции неповиновения, останавливая движение на дорогах и пытаясь парализовать работу государственных структур. По данным армянских СМИ, действия спецназа против демонстрантов принимают все более решительный и даже агрессивный характер, что подтверждает растущее число арестованных. Эдуард Шармазанов, экс-вице-спикер парламента Армении и член партии бывшего президента Сержа Саргсяна, утверждает, что с утра «красные береты» задерживали даже тех, кто не участвовал в протестах, а просто наблюдал за ними со стороны. При этом Шармазанов выразил сожаление, что на призыв оппозиционного Национального комитета откликнулось «недостаточное число» людей. «Если к нам присоединятся 100 тысяч человек, то это позволит свергнуть Никола», - добавил оппозиционер.

Но где оппозиция найдет эти самые сто тысяч и как выведет их на улицы? Тех, кто правил Арменией до прихода к власти Пашиняна, в стране презирают еще больше, чем нынешнего премьер-министра. В такой ситуации явно недостаточно агрессивной информационной и разведывательно-диверсионной поддержки, которую оказывает армянской оппозиции Россия. Даже наплыв карабахских армян пока не способен усилить в Ереване волную протестов. Ибо у «национальных спасителей», состоящих из «прошлых», нет реальной альтернативы для выхода Армении и армянского общества из состояния нынешней национальной катастрофы, а их основной лозунг - «Спасение Армении – в свержении Никола» - не работает. Вдобавок, у оппозиции нет лидера, фигура которого могла быть сопоставимой с личностью Пашиняна. А когда нет ни привлекательной идеи, ни харизматичного лидера, способного повести за собой массы, на что может рассчитывать оппозиция? Правда, иногда альтернативой премьеру называют Андраника Теваняна, довольно популярного в армянском обществе депутата от оппозиции, считающегося одним из наиболее заметных политиков «нового поколения». Но имя Теваняна пока никак не увеличивает число протестующих.