Депутат Гасангулиев о Карабахе и «питомцах Запада»

«Питомцы Запада» в Азербайджане вместо того, чтобы радоваться очевидной победе Баку в Карабахе, предаются печали и обвиняют Азербайджан в действиях по заказу России», - отметил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев, комментируя последние события в регионе.

«Нас вообще не должны беспокоить речи российских чиновников, рассчитанные на создание напряженности внутри Армении, - подчеркнул депутат. - Думаю, «питомцы» это хорошо понимают, но, тем не менее, стараются лишить своих соотечественников радости от одержанной победы».