Депутат Гасангулиев о Карабахе и «питомцах Запада»
«Питомцы Запада» в Азербайджане вместо того, чтобы радоваться очевидной победе Баку в Карабахе, предаются печали и обвиняют Азербайджан в действиях по заказу России», - отметил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев, комментируя последние события в регионе.
«Нас вообще не должны беспокоить речи российских чиновников, рассчитанные на создание напряженности внутри Армении, - подчеркнул депутат. - Думаю, «питомцы» это хорошо понимают, но, тем не менее, стараются лишить своих соотечественников радости от одержанной победы».
По мнению Гасангулиева, в случае возможной смены власти в Армении позиции Азербайджана в Карабахе никак не изменятся.
«Такая вероятность близка к нулю, - уверен депутат Милли Меджлиса. - Поезд ушел, и Азербайджан восстановил свой государственный суверенитет. И дело тут не только в Пашиняне. Россия прекрасно знает, что Армения оккупировала наши территории, совершала против нас преступления, следовательно, наша позиция справедлива. России выгоднее дружить и сотрудничать с Турцией и Азербайджаном, нежели поддерживать оккупацию. Изменения могут заключаться только в том, что Ереван вернется на орбиту Москвы».