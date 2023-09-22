США отказались приглашать Путина на саммит АТЭС

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — сказал Бердыев, которого цитируют российские СМИ.

Власти США решили не приглашать президента РФ Владимира Путина на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол по особым поручениям российского МИДа и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, Москва продолжает добиваться от Вашингтона выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия. «Я, как старшее должностное лицо Российской Федерации, активно с ними взаимодействую и в очередной раз отправил запрос с призывом направить приглашение российскому лидеру», — отметил Бердыев.

Он назвал отказ США пригласить Путина на саммит примером «недобросовестности американской стороны» и «сохранением конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества», а также «политизацией сугубо экономического форума».

Президент РФ Владимир Путин находится под санкциями США с начала войны против Украины. Ограничения подразумевают запрет на въезд в страну и блокировку активов. Также в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией украинских детей с захваченных РФ территорий Украины.

Помимо Путина США отказались позвать на мероприятие главу администрации Гонконга Джона Ли, который также находится под американскими санкциями с 2020 года.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября под председательством США. Формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества был создан в 1989 году по инициативе Австралии и Новой Зеландии.