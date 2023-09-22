Россия два часа атаковала беспилотниками Одессу

По его словам, большинство из них удалось сбить. «К сожалению, в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго госпитализировали с тяжелой травмой руки», — написал Кипер.

Ночью российская армия в течение двух часов атаковала ударными беспилотниками Одесскую область Украины, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, не уточнив, сколько было выпущено дронов.

В Кривом Роге зафиксирован удар по одному из предприятий, рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, не уточнив деталей. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что погибших нет.

По его словам, повреждено здание пункта пропуска, складские помещения. Загорелись 30 грузовиков и шесть фур. Пожарные ликвидировали пожары. Два человека получили ранения.

Утром во вторник в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога в связи с опасностью применения баллистических ракет. «Внимание! Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская области – угроза применения баллистического вооружения», – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Позднее тревога распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области.

Прошлой ночью Одесская область также подверглась атаке с использованием дронов, а также ракет «Калибр» и«Оникс». Россия не комментировала очередную атаку на Одесскую область. Накануне целями атаки стал Морвокзал в Одессе и привокзальная гостиница.