В Ереване полиция задерживает противников Пашиняна

Полиция в Ереване приступила к задержанию оппозиционных активистов, которые рано утром попытались перекрыть один из центральных проспектов Аршакуняц, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

Сначала полицейские дали время протестующим на разблокировку проспекта, после чего стали их задерживать. В полицию доставлены около 10 человек.

Также оппозиционеры пытаются перекрыть другие улицы в Ереване, однако полиция сразу начинает задержания. Они требуют отставки Пашиняна и его правительства.

По данным пресс-службы полиции, во время акций в Ереване задержали в общей сложности 32 человека. Все граждане доставлены в полицию по признакам статьи 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.