Армянские незаконные вооруженные формирования использовали инфраструктуру гражданского назначения Карабахского региона в военных целях. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ведомство заявляет, что в ходе осмотра заброшенных строений гражданского назначения в Карабахском экономическом районе после антитеррористических мероприятий локального характера было установлено, что эти объекты использовались в качестве складов для боеприпасов.

Конфискованы ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса «Корнет», комплекты военной формы и бронежилеты, говорится в сообщении Минобороны.