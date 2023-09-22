В Армении арестовали Базеяна: готовил покушение на Пашиняна
Бывший заместитель председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Альберт Базеян был заключен под стражу на два месяца по подозрению в подготовке покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эту информацию распространил его адвокат Георгий Меликян через социальные сети.
Меликян подчеркнул, что суд принял решение удовлетворить запрос следствия и избрал арест как меру пресечения для Базеяна. Бывший зампред «Еркрапа» отрицает свою вину и считает, что его содержат под арестом по политическим мотивам.
Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщала, что 23 сентября Базеян вместе с семью другими членами военно-патриотической организации «Крестоносцы» были задержаны в связи с расследованием по делу о попытке государственного переворота.