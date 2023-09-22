В Армении арестовали Базеяна: готовил покушение на Пашиняна

Меликян подчеркнул, что суд принял решение удовлетворить запрос следствия и избрал арест как меру пресечения для Базеяна. Бывший зампред «Еркрапа» отрицает свою вину и считает, что его содержат под арестом по политическим мотивам.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщала, что 23 сентября Базеян вместе с семью другими членами военно-патриотической организации «Крестоносцы» были задержаны в связи с расследованием по делу о попытке государственного переворота.