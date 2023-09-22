Из Баку в Ханкенди едут грузовики фото

26 сентября из Баку в Ханкенди была направлена очередная партия гумпомощи.

В 4 грузовиках находятся 40 тонн муки, гигиенические средства и комплекты спального белья.

Кроме того, машина скорой медицинской помощи перевозит медицинские принадлежности для людей, пострадавших в результате взрыва на заправке недалеко от Ханкенди.

Гуманитарная помощь направлена по маршруту Агдам – Аскеран – Ханкенди.