Из Баку в Ханкенди едут грузовики фото
26 сентября из Баку в Ханкенди была направлена очередная партия гумпомощи.
В 4 грузовиках находятся 40 тонн муки, гигиенические средства и комплекты спального белья.
Кроме того, машина скорой медицинской помощи перевозит медицинские принадлежности для людей, пострадавших в результате взрыва на заправке недалеко от Ханкенди.
Гуманитарная помощь направлена по маршруту Агдам – Аскеран – Ханкенди.
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