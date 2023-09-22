Турецкая оппозиция об антитеррористических мероприятиях Азербайджана

Усилия Азербайджана, которые связаны с тем, чтобы во время антитеррористических мероприятий не пострадали мирные жители, заслуживают одобрения. Об этом сообщил представитель Народно-республиканской партии (CHP) Фаик Озтрак на пресс-конференции по итогам заседания Центрального исполнительного комитета партии (MYK).

Относительно событий в Карабахе Озтрак заявил: «На нашем заседании мы также тщательно рассмотрели развитие событий в Карабахе. Турция и Азербайджан – это одно сердце, бьющееся в унисон.

Согласно международному праву, суверенитет Азербайджана в Карабахе является законным. Заслуживают одобрения усилия Азербайджана в этом процессе предотвратить вред для гражданских лиц и его заявления, направленные на установление мира. Мы верим, что антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе будут способствовать миру в регионе».

«Желаем упокоения душ шехидов, погибших в этой борьбе», – сказал Озтрак.