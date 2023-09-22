Кто ударил по иранской ракетной базе?

В ночь на вторник 26 сентября в городе Хорремабад на западе Ирана прогремел м ощный взрыв. Как сообщило связанное с КСИР информационное агентство Tasnim, в жилых районах был слышен сильный грохот, во многих домах дрожали стены.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. В то же время агентство цитирует высказывания официальных представителей местных властей, которые заявили, что никаких взрывов в пределах города не было. Подтверждения первоначальной версии о землетрясении также нет.

Отметим, что в городе Хорремабад находится крупная ракетная база Корпуса стражей исламской революции (КСИР), носящая имя Имама Али. На этом секретном военном объекте в октябре 2010 года произошел сильный взрыв, который привел к десяткам жертв.

Некоторые наблюдатели, такие как проживающий в США иранский исследователь Ближнего Востока Эрфан Фард из Центра по борьбе с терроризмом, предположили, что инцидент мог быть успешной операцией израильской «Моссад».